12-летняя девочка ранена при атаке FPV-дрона в Белгородском округе

В посёлке Октябрьский Белгородского округа Вооружённые силы Украины атаковали легковой автомобиль с помощью FPV-беспилотника. В результате удара пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в машине.

Бригада скорой помощи доставила ребёнка в детскую областную клиническую больницу с ранением глаза, а также множественными осколочными травмами предплечья и ног. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

От взрыва также повреждено само транспортное средство. Кроме того, в двух частных домовладениях выбиты оконные стёкла, разрушены фасады и ограждения.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника в районе Большой Ижоры за медицинской помощью обратились четыре человека. Одного раненого отправили в больницу для дальнейшего лечения. Ещё троим, среди которых был ребёнок, медики помогли амбулаторно. Госпитализация им не потребовалась.