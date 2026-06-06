В Ленобласти ликвидировали последствия пожара после атаки дрона ВСУ

В Ленинградской области завершены работы по ликвидации последствий пожара после атаки БПЛА ВСУ, однако на месте продолжается проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания. В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов», — написла он.

По предварительной оценке, проверка займёт около двух часов, после чего жители смогут вернуться в свои дома ориентировочно после 17:00. Параллельно оперативный штаб совместно с администрацией района готовит меры поддержки для возвращающихся граждан. Также в это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника в районе Большой Ижоры за медицинской помощью обратились четыре человека. Один из пострадавших был госпитализирован и направлен в стационар для дальнейшего лечения. Ещё троим, среди которых оказался ребёнок, медицинская помощь оказана амбулаторно, их состояние не потребовало госпитализации.