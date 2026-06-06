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Регион
6 июня, 12:08

В Ленобласти ликвидировали последствия пожара после атаки дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Ленинградской области завершены работы по ликвидации последствий пожара после атаки БПЛА ВСУ, однако на месте продолжается проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«Завершены работы по ликвидации последствий возгорания. В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов», — написла он.

По предварительной оценке, проверка займёт около двух часов, после чего жители смогут вернуться в свои дома ориентировочно после 17:00. Параллельно оперативный штаб совместно с администрацией района готовит меры поддержки для возвращающихся граждан. Также в это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ
Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника в районе Большой Ижоры за медицинской помощью обратились четыре человека. Один из пострадавших был госпитализирован и направлен в стационар для дальнейшего лечения. Ещё троим, среди которых оказался ребёнок, медицинская помощь оказана амбулаторно, их состояние не потребовало госпитализации.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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