Наглый угонщик взял у Хасбика Toyota Camry и пропал с радаров на три дня

У дагестанского блогера Хасбика угнали Toyota Camry. Прокатная машина исчезла вместе с арендатором в Ингушетии. Об этом сообщает Mash.

На прошлой неделе житель республики взял у Хасбуллы Магомедова подержанную «Камри» на несколько дней, чтобы покататься, пока отдыхает в Дагестане. Спутниковый навигатор в машине выключился как раз на выезде из Махачкалы, после чего арендатор пропал с радаров.

Хасбик не стал сразу писать заявление в полицию. Он подождал около трёх дней, а затем опубликовал пост. В Ингушетии нашлись желающие помочь. Через шесть часов они нашли угонщика и вернули машину.

Ранее сообщалось, что Хасбик запустил бизнес по аренде Toyota Camry в Дагестане. Блогер купил автомобилей и сдаёт их в аренду.