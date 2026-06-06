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Регион
6 июня, 18:48

Наглый угонщик взял у Хасбика Toyota Camry и пропал с радаров на три дня

Mash: У блогера Хасбика в Дагестане угнали автомобиль Toyota Camry

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

У дагестанского блогера Хасбика угнали Toyota Camry. Прокатная машина исчезла вместе с арендатором в Ингушетии. Об этом сообщает Mash.

На прошлой неделе житель республики взял у Хасбуллы Магомедова подержанную «Камри» на несколько дней, чтобы покататься, пока отдыхает в Дагестане. Спутниковый навигатор в машине выключился как раз на выезде из Махачкалы, после чего арендатор пропал с радаров.

Хасбик не стал сразу писать заявление в полицию. Он подождал около трёх дней, а затем опубликовал пост. В Ингушетии нашлись желающие помочь. Через шесть часов они нашли угонщика и вернули машину.

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Ранее сообщалось, что Хасбик запустил бизнес по аренде Toyota Camry в Дагестане. Блогер купил автомобилей и сдаёт их в аренду.

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Владимир Озеров
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