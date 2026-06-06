Дрозденко: Из-за пожара после атаки БПЛА в Ленобласти эвакуировали 600 человек

В Большой Ижоре из охранной зоны эвакуировали более 600 человек. Причиной стал пожар на территории военного объекта после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Людей размещают в специально подготовленных пунктах, туда направились почти 390 граждан. Им выдают еду и воду, на месте дежурят медицинские работники. Остальные 210 эвакуированных уехали к родственникам.

В результате самого происшествия пострадали четверо. Среди них есть ребёнок. Одного жителя госпитализировали, троим помогли амбулаторно.

Глава региона уточнил, что возгорание спровоцировала массированная атака дронов. За ночь силы ПВО сбили 144 аппарата, их обломки упали в нескольких районах.

Повреждения зданий Дрозденко назвал незначительными: осколками посечены фасады и выбиты стекла. При падении фрагментов никто не погиб, заявил он. На месте развернут временный оперативный штаб, ситуация под контролем.

Для Петербурга и окрестностей это вторая подобная атака за неделю. В городе пострадали три человека, аэропорт Пулково ненадолго приостанавливал рейсы. Ранее, в ночь на 3 июня, было сбито 59 беспилотников, тогда повреждения получили строения в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.