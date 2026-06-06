Сотрудник Каховской администрации ранен, его родственник погиб после атаки ВСУ

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек. Его родственник — сотрудник Каховской администрации — получил ранение. Об этом заявил глава округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесён по машине сотрудника администрации. В результате атаки находившийся в автомобиле член его семьи погиб.

«Сам сотрудник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии», — написла он.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего его состояние стабилизировалось. Информация о происшествии уточняется, обстоятельства обстрела устанавливаются.

«Нелюдям из ВСУ — я желаю всецело и сполна ответить за свои преступления против мирного населения. Я знаю — так и будет. И уже — есть», — заключил он.

Ранее в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, было уничтожено 16 дронов. Пострадали два человека.