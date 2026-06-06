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Регион
6 июня, 17:15

Песков оценил отношения с США: Танго нужно танцевать вдвоём, американцы не хотят

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона для нормализации двусторонних связей. Такое заявление в интервью Центральному телевидению Китая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для танго нужны двое.

Он образно описал сложившуюся ситуацию, заметив, что для партнерства нужны обоюдные усилия. «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российская сторона в этом вопросе проявляет выдержку. «Нам некуда спешить», — добавил он.

Главным препятствием для нормализации отношений, по словам Пескова, остаётся украинский кризис. Администрация США продолжает увязывать любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации.

Позиция Вашингтона жёсткая: сначала прогресс по Украине, а затем уже развитие сотрудничества в экономической, инвестиционной и культурной сферах. В Кремле считают такую логику неверной.

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По заверению Пескова, как только американские партнеры созреют для реального возобновления диалога, реакция последует незамедлительно. Москва ответит взаимностью.

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Никита Никонов
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