Песков оценил отношения с США: Танго нужно танцевать вдвоём, американцы не хотят
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Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона для нормализации двусторонних связей. Такое заявление в интервью Центральному телевидению Китая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для танго нужны двое.
Он образно описал сложившуюся ситуацию, заметив, что для партнерства нужны обоюдные усилия. «Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, российская сторона в этом вопросе проявляет выдержку. «Нам некуда спешить», — добавил он.
Главным препятствием для нормализации отношений, по словам Пескова, остаётся украинский кризис. Администрация США продолжает увязывать любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации.
Позиция Вашингтона жёсткая: сначала прогресс по Украине, а затем уже развитие сотрудничества в экономической, инвестиционной и культурной сферах. В Кремле считают такую логику неверной.
По заверению Пескова, как только американские партнеры созреют для реального возобновления диалога, реакция последует незамедлительно. Москва ответит взаимностью.
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