Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие представителей Соединённых Штатов в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщает Медиакорпорация Китая, представитель Кремля призвал не преувеличивать значение визита.

Песков назвал прибытие заокеанских гостей положительным явлением, которое можно только приветствовать. По его словам, это вполне объяснимо, ведь речь идет о крупной международной экономической площадке.

При этом он призвал воздержаться от поспешных выводов. Песков подчеркнул, что на нынешнем этапе не следует слишком преувеличивать значимость этого события.

Напомним, делегация США впервые за почти десять лет посетила ПМЭФ. Её возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. По его словам, добро на поездку дал лично президент Штатов Дональд Трамп.