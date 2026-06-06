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6 июня, 17:56

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 14

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Количество сбитых с начала суток 6 июня на подлёте к Москве украинских беспилотников выросло до 14. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 20:49 мск.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

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Москва не раз заявляла, что атаки украинских дронов по гражданской инфраструктуре являются откровенной провокацией и прямым следствием провалов ВСУ на фронте. Российские системы ПВО при этом показывают стабильно высокие результаты, систематически сбивая воздушные цели. В ответ Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве беспилотников.

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Никита Никонов
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