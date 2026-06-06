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6 июня, 17:37

Дрозденко: Въезд в Большую Ижору вновь открыт, все ограничения сняты

Большая Ижора. Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

Большая Ижора. Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

Въезд в посёлок городского типа Большая Ижора открыт, никаких ограничений для транспорта более не предусмотрено. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале, комментируя ситуацию после атаки дронов.

Мобильная лаборатория экологической полиции уже побывала в посёлке и взяла пробы воздуха. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Напомним, вечером 6 июня силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Петербург и Ленобласть. Было сбито более 140 беспилотников. Жертв нет, семь человек получили ранения.

12-летняя девочка ранена при атаке FPV-дрона в Белгородском округе
12-летняя девочка ранена при атаке FPV-дрона в Белгородском округе

После атаки в Большой Ижоре сохранялась часть введённых в связи с этим ограничений. Специалистам необходимо было обойти местные пляжи и лесные массивы, чтобы убедиться в том, что там безопасно.

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Владимир Озеров
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