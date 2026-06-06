Дрозденко: Въезд в Большую Ижору вновь открыт, все ограничения сняты

Въезд в посёлок городского типа Большая Ижора открыт, никаких ограничений для транспорта более не предусмотрено. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале, комментируя ситуацию после атаки дронов.

Мобильная лаборатория экологической полиции уже побывала в посёлке и взяла пробы воздуха. Превышения допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Напомним, вечером 6 июня силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Петербург и Ленобласть. Было сбито более 140 беспилотников. Жертв нет, семь человек получили ранения.

После атаки в Большой Ижоре сохранялась часть введённых в связи с этим ограничений. Специалистам необходимо было обойти местные пляжи и лесные массивы, чтобы убедиться в том, что там безопасно.