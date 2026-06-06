Дрозденко: После атаки БПЛА в Большой Ижоре временно сохранят часть ограничений
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В Большой Ижоре Ленинградской области продолжает действовать ряд ограничений, введённых после атаки беспилотников. Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.
По словам главы региона, специалисты ещё не закончили обследование местных пляжей и лесного массива. Проверки территории будут продолжены.
Потенциально небезопасные участки уже обозначены на местности. Их огородили сигнальными лентами и снабдили специальными табличками с предупреждающими надписями.
Кроме того, в указанных зонах выставлены посты правоохранителей. Полиция будет дежурить там, пока обстановка полностью не нормализуется.
Дрозденко обратился к жителям и гостям области с просьбой временно отказаться от визитов в этот район. Он подчеркнул, что такая мера необходима исключительно ради безопасности людей.
Воздержаться от поездок рекомендуется именно в ближайшие дни. Точные сроки снятия оцепления пока не называются.
Напомним, средства ПВО отразили массированный налёт украинских дронов на Ленобласть и Петербург 6 июня. Было уничтожено более 140 БПЛА. Погибших нет, ранения получили семь человек.
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