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Регион
6 июня, 16:51

Дрозденко: После атаки БПЛА в Большой Ижоре временно сохранят часть ограничений

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В Большой Ижоре Ленинградской области продолжает действовать ряд ограничений, введённых после атаки беспилотников. Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, специалисты ещё не закончили обследование местных пляжей и лесного массива. Проверки территории будут продолжены.

Дрозденко: В Ленобласти снят режим охранной зоны, жители вернулись домой
Дрозденко: В Ленобласти снят режим охранной зоны, жители вернулись домой

Потенциально небезопасные участки уже обозначены на местности. Их огородили сигнальными лентами и снабдили специальными табличками с предупреждающими надписями.

Кроме того, в указанных зонах выставлены посты правоохранителей. Полиция будет дежурить там, пока обстановка полностью не нормализуется.

Дрозденко обратился к жителям и гостям области с просьбой временно отказаться от визитов в этот район. Он подчеркнул, что такая мера необходима исключительно ради безопасности людей.

Воздержаться от поездок рекомендуется именно в ближайшие дни. Точные сроки снятия оцепления пока не называются.

Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА
Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА

Напомним, средства ПВО отразили массированный налёт украинских дронов на Ленобласть и Петербург 6 июня. Было уничтожено более 140 БПЛА. Погибших нет, ранения получили семь человек.

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Никита Никонов
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