Дрозденко: После атаки БПЛА в Большой Ижоре временно сохранят часть ограничений

В Большой Ижоре Ленинградской области продолжает действовать ряд ограничений, введённых после атаки беспилотников. Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, специалисты ещё не закончили обследование местных пляжей и лесного массива. Проверки территории будут продолжены.

Потенциально небезопасные участки уже обозначены на местности. Их огородили сигнальными лентами и снабдили специальными табличками с предупреждающими надписями.

Кроме того, в указанных зонах выставлены посты правоохранителей. Полиция будет дежурить там, пока обстановка полностью не нормализуется.

Дрозденко обратился к жителям и гостям области с просьбой временно отказаться от визитов в этот район. Он подчеркнул, что такая мера необходима исключительно ради безопасности людей.

Воздержаться от поездок рекомендуется именно в ближайшие дни. Точные сроки снятия оцепления пока не называются.

Напомним, средства ПВО отразили массированный налёт украинских дронов на Ленобласть и Петербург 6 июня. Было уничтожено более 140 БПЛА. Погибших нет, ранения получили семь человек.