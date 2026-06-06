Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА

В Ленинградской области к ликвидации последствий атаки беспилотников привлекли сапёров. Об этом рассказал вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

К месту работ направили восемь групп разминирования из состава инженерно-сапёрного полка Ленинградского военного округа. Специалисты займутся аварийно-спасательными и другими неотложными мероприятиями.

Правоохранительные органы выставили посты на подъездах к населенным пунктам. Патрулирование зон эвакуации ведут сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росгвардией. Их задача — предотвратить нарушения правопорядка.

Напомним, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив более 140 БПЛА. В результате инцидента пострадали четыре человека. Из охранной зоны эвакуировали около 600 жителей.