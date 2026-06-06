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Регион
6 июня, 16:26

Дрозденко: В Ленобласти снят режим охранной зоны, жители вернулись домой

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Жители Ленинградской области, находившиеся в пунктах временного размещения после атаки ВСУ, уже доставлены на автобусах к своим домам. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Режим охранной зоны в посёлке городского типа Большая Ижора полностью прекратил действие. Местные социальные учреждения возобновили работу в стандартном графике.

При этом полное снятие ограничений пока невозможно. В ближайшие дни продолжится обследование лесного массива и прибрежной полосы.

Участки, которые могут представлять опасность, обозначены сигнальными лентами. Там также установлены специальные таблички с предупреждениями. Для контроля ситуации на этих территориях выставлены посты правоохранителей.

Глава региона обратился к гражданам с просьбой временно отказаться от визитов в данный район. Эта мера предосторожности необходима до завершения всех проверочных мероприятий.

Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА
Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА

Напомним, силы ПВО 6 июня отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив более 140 беспилотников. В результате инцидента пострадали четыре человека в Ленобласти и трое в Петербург. Из охранной зоны эвакуировали около 600 жителей.

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Никита Никонов
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