ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 18:09

Минобороны: Над регионами России за день сбили 339 украинских беспилотников

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны пресекли массированную атаку на российские регионы ликвидировав 339 летательных аппаратов. Данные предоставило Министерство обороны вечером в субботу, 6 июня.

Боевая работа велась весь день, с семи утра до восьми вечера по Москве. Такой продолжительный временной промежуток говорит о волновом характере запусков.

В оборонном ведомстве уточнили географию отражения удара. Дежурные расчёты уничтожали объекты противника над Брянской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Калужской, Московской, Орловской и Рязанской областями.

Южное направление также подверглось нападению. Беспилотники сбивали в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, дроны были уничтожены над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Все ликвидированные аппараты относились к самолётному типу. Информация о последствиях на земле в сводке не приводится.

В Москве неоднократно подчёркивали, что провокационные удары украинских дронов по гражданским объектам напрямую связаны с положением дел ВСУ на фронте, где успехи отсутствуют. Системы противовоздушной обороны РФ действуют без сбоев, изо дня в день подтверждая свою эффективность перехватом целей. Реакция российских военных точечная и логичная — выводятся из строя предприятия украинского ВПК, специализирующиеся на сборке и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 14
Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 14

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar