Феномен «молочного похмелья»: Почему после одного стакана клонит в сон и тошнит

Некоторые люди замечают неприятные ощущения после стакана коровьего молока: появляется сонливость, тошнота или головокружение. О том, с чем это может быть связано, Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

По мнению специалиста, дело не всегда связано с непереносимостью лактозы. Она считает, что у части людей коровье молоко может усваиваться хуже и вызывать неприятные симптомы.

Для расщепления белка коровьего молока организму нужен более жаркий климат. В наших условиях этот процесс идёт хуже. Пища начинает вызывать брожение и активную выработку слизи. Ольга Бурлакова Нутрициолог

По словам нутрициолога, именно этим она объясняет появление сонливости, вялости, головокружения и тошноты после употребления молока. Такое состояние эксперт называет феноменом «молочного похмелья», поскольку ощущения, по её мнению, напоминают похмельный синдром.

Бурлакова считает, что многим людям в северных широтах коровье молоко и продукты из него подходят хуже, чем принято считать. По её словам, она сама не употребляет молочные продукты и не даёт их детям, поскольку относит их к продуктам, которые могут усиливать образование слизи и вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы.

Отдельно эксперт обратила внимание на качество молока, представленного в магазинах. По её мнению, современное производство и условия содержания животных также могут влиять на свойства продукта.

По словам нутрициолога, многие потребители настороженно относятся к длительным срокам хранения молока и технологиям его производства. Эксперт считает, что дополнительные компоненты и особенности обработки продукта могут влиять на самочувствие чувствительных людей.

При этом реакция на молоко всегда индивидуальна. Одни люди употребляют его без каких-либо последствий, тогда как другие могут сталкиваться с дискомфортом после его употребления.

Ранее Life.ru рассказывал, что после 40 лет у некоторых людей действительно может снижаться способность усваивать молочные продукты. Какие симптомы могут указывать на непереносимость лактозы и в каких случаях стоит обратиться к врачу, читайте в нашем материале.