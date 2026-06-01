Жирно не будет: что скрывают собственные торговые марки сетей Оглавление Молоко: на грани допустимого Сливки: системное недовложение жира СТМ: контрактное производство под маркой сети Лабораторный анализ молока и сливок из крупных розничных сетей, проведённый SHOT ПРОВЕРКОЙ, выявил системное занижение жирности. Большинство образцов оказались не соответствующими заявленным на упаковке характеристикам. 1 июня, 09:56 Результаты исследования молочной продукции редакцией ШОТ ПРОВЕРКИ удивляют. Обложка © GPTChat

Рост доли собственных торговых марок (СТМ) на полках российских продуктовых сетей за последние годы стал одним из главных трендов розничного рынка. По данным отраслевых экспертов, сети всё активнее замещают брендовые товары продукцией под собственными марками — от эконом- до премиум-сегмента. Однако качество такой продукции пока остаётся предметом споров.

Редакция SHOT ПРОВЕРКИ провела собственное расследование, закупив молоко жирностью 1,5% и 10-процентные сливки в нескольких крупных сетях: «Пятёрочка» (СТМ «Красная цена»), «Магнит» («Моя цена»), «Дикси» («Хуторок»), «Ашан», а также «Лента». Мы проверяли молочные продукты из сегмента «открывающий полку» — товаров с минимальной ценой в категории, с которых для покупателя начинается выбор. Все марки оценивались по единому подходу внутри своего ценового сегмента: от состава и безопасности до вкуса и соответствия заявленным характеристикам.

Образцы отправились в независимую аккредитованную лабораторию, где было проведено исследование, включавшее в себя физико-химические показатели (массовая доля жира, белка, СОМО, кислотность), микробиологию и проверку на наличие растительных жиров.

Молоко: на грани допустимого

Все пять образцов пастеризованного молока 1,5% прошли проверку по органолептическим показателям: внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет соответствовали норме. Показатели белка также оказались в пределах нормы — от 3,3% до 4,13% при минимально допустимых 2,8%. Однако по жирности выявлены системные отклонения.

По результатам лабораторных протоколов получилось следующее:

Продукция СТМ сети «Пятёрочка» («Красная цена») и «Ашан» соответствовали заявленной жирности. Молоко от сети «Лента» показало жирность 1,48% при заявленных 1,5%. При этом погрешность метода составляет 0,15%, что формально позволяет считать показатель допустимым при округлении вверх, а вот при округлении вниз норматив не достигается.

«Моя цена» от «Магнита» — аналогично 1,48%. И худший результат у «Хуторка» от «Дикси» — жирность 1,43%, что даже с учётом максимальной погрешности не дотягивает до заявленного значения.

— Казалось бы, небольшая погрешность, но при переработке 100 тонн молока это даёт дополнительную прибыль производителю. Предприятия имеют собственные физико-химические лаборатории, они видят фактические показатели. Вопрос в том, почему продукция с заниженной жирностью уходит в розницу, — комментируя результаты, сообщил SHOT ПРОВЕРКЕ молочный технолог Сергей Недорезов.

Сливки: системное недовложение жира

Более показательными оказались результаты анализа сливок жирностью 10%. Из пяти образцов только один — «Красная цена» от «Пятёрочки» — показал жирность, приближающуюся к заявленной с учётом погрешности (9,5% при заявленных 10%). Остальные продемонстрировали устойчивое занижение.

«Ашан»: жирность 8,67% — даже с учётом погрешности 0,7% не достигает 10%. «Лента» — 9,2%. «Моя цена» от «Магнита» — 9,1%. И, наконец, «Хуторок» от «Дикси» — 7,96%. При этом у этого образца в лаборатории выявили несоответствие по вкусу и запаху — кисловатый привкус, характерный для нарушения температурного режима или использования прокисшего сырья.

— Потребитель покупает сливки 10% и ожидает, что они взобьются в крем. При фактической жирности 8% или ниже этого не произойдёт. Человек платит деньги за продукт с определёнными свойствами, а получает другой, — констатировал Недорезов.

При этом эксперт выразил удивление, что все проверенные образцы оказались продукцией СТМ.

— Зная, как сети подходят к выбору поставщиков — собственные лаборатории, постоянные выезды на заводы, жёсткий контроль, я ожидал лучших результатов. Получается тройной уровень контроля: производитель, Россельхознадзор, сеть. А на деле мы видим недовложение жира практически во всех образцах, — отметил эксперт.

СТМ: контрактное производство под маркой сети

Собственные торговые марки — это не российское изобретение, а мировая практика. Как пояснила директор по коммуникациям «Союзмолока» Мария Жебет, СТМ представляет собой продукцию, которую заводы производят для торговой сети под её брендом. Сеть берёт на себя продвижение и размещение на полках, производитель получает стабильный объём заказов.

— Требования к СТМ ровно те же, что и к любому другому молочному продукту, — технический регламент №33, обязательный для всех. ГОСТ сегодня необязателен, продукт может производиться по техническим условиям (ТУ), которые могут быть как жёстче, так и мягче ГОСТа. Для потребителя главное — правильно читать упаковку, — отметила Жебет.

По её словам, в последние годы доля СТМ на полках неуклонно растёт. Некоторые сети (например, «ВкусВилл») строят свой бизнес исключительно на собственных марках.

— Производитель на одних и тех же линиях может выпускать продукт под своей маркой и под СТМ сети. Маржинальность ниже, но зато стабильный объём и предсказуемость, — пояснила эксперт.

Авторы Евгений Кузнецов