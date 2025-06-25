Перекрашенный китаец по тройной цене: что скрывается за легендой о премиум-бренде BORK 15 лет назад фирму BORK уличили в том, что она выдаёт себя за немецкую, будучи российской с производством в Китае. Как выяснил проект SHOT ПРОВЕРКА, с тех пор ничего не поменялось: среди её якобы премиальных товаров дорогой ширпотреб, который может быстро сломаться. 24 июня, 21:15 Основатель бренда BORK Максим Бирюлин. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / HomeArt, OB production

«Бескомпромиссный» увлажнитель BORK за 100 тысяч

Приятель соавтора SHOT ПРОВЕРКИ Олега Сидякина очень неудачно купил воздухоочиститель-увлажнитель BORK А802RAIN. Несмотря на кусачую стоимость в 96 тысяч рублей, девайс сломался чуть ли не через неделю. Носили несколько раз в ремонт, всё равно ломается. Деньги не возвращают, гарантия не работает. Решили разобраться.

Оказалось, чудо-увлажнитель имеет десятки отрицательных отзывов на специализированных сайтах. Жалобы такие же, как у приятеля: «Сломался через неделю», «не берите», «ни гарантий, ни сервиса», «не выбрасывайте деньги» — пишут расстроенные покупатели.

Что говорят о BORK пиарщики компании и покупатели

В отзывах о бутиках и продукции BORK в принципе полно негатива.

— ОТВРАТИТЕЛЬНО. Добрый вечер. Заказ 1125346124. Очень странный подход к работе и к своим Покупателям. Позиционируете себя, как БУТИК, а сервис, реально говоря, как в дешёвой рыночной шараге, — пишет IlyasGafurov.

— БОРК — НАДУМАННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО! Если у вас BORK сломается, и даже если он на гарантии, можете его выбрасывать, гарантийное обслуживание у БОРКа на нуле! И звонки на горячую линию не помогут. Ниже привожу доказательства с приложением документов, — сообщает Igor Parshakov.









— Фальшивое позиционирование люксового бренда за ваши немалые деньги. Купил хлебопечь Х780 последней модели. В начале эксплуатации успели испечь прекрасные три буханки хлеба, а потом вдруг погасло табло, — делится своей бедой Damir Murza.

— Отрицательное 100%. Покупал 2 раза внешнее зарядное устройство для телефона. Первый ломался 3 раза за время гарантийного срока, поменять не предложили. Как только гарантия закончилась, сломался в 4 раз. В компании сказали: ремонту не подлежит, — пишет Valdes-65.

Однако пиарщики BORK словно живут в своём мире и не замечают негатива.

— Наши главные принципы — это бескомпромиссное качество, исключительно надёжное, продуманное превосходство, — реклама компании завораживает.

Глядя на официальном сайте на пресловутый чудо-увлажнитель BORK А802RAIN, не сомневаешься в его премиальности. Изысканный дизайн, красиво струится пар, даже через экран чувствуется свежий чистый воздух. А если что — окончательно убедит консультант в фирменном магазине BORK.

— Этот увлажнитель — самый безопасный для человека, придуман и сделан в Японии. Наш бренд российский, но производство международное. Конкурентов у нас нет, — причёсывает продавец, однако на простой вопрос про сертификат вдруг теряется и отправляет смотреть все документы на сайт.

Изготовление — Германия, производство — Китай, током не ударит

Вопреки обещаниям консультанта, на сайте нашёлся сертификат только на похожую модель, а не на ту самую. Хорошие новости: чудо-увлажнитель от BORK соответствует безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости, то есть током не шандарахнет, но на этом всё, никакой больше документации.

Самое смешное: страной-изготовителем указана Германия, а адресом производства — два завода в китайской провинции Гуандун.

Кто же выдаёт такие странные сертификаты BORK? Разные частные компании. Одна из них — «Трансконсалтинг». Она уже фигурировала в расследовании SHOT ПРОВЕРКИ о фейковых нейрокроссовках и чёрном рынке сертификации.

— Сертификаты окажутся недействительными, если их выдали на основании недобросовестных данных. Производитель пострадает. По отозванным сертификатам отзывают и продукцию, — предостерегает Марина Блудян, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».





Все пути BORK ведут в Китай

Контрактное или, как ещё называют, OEM-производство, — это бизнес-модель, когда одна (китайская) компания изготавливает продукцию, на которую могут прилепить любой бренд по заказу клиента. Например, российская компания заказывает 10 тысяч соковыжималок под одним брендом, через несколько месяцев другая компания заказывает 20 тысяч тех же самых соковыжималок уже под другим брендом.

Корреспондент связался с одним из ведущих контрактных заводов Китая, где изготавливают бытовую технику. Оказалось, китайцы вам всё бережно сделают, упакуют и отбрендируют. Название бренда им не важно, только заплатите. Нюанс — все испытания товара на плечах клиента.

Производители в Китае готовы выпускать продукцию под любым брендом. Фото © VK / SHOT ПРОВЕРКА

— Мы владеем правом на внешний вид корпуса. Нанесём, соответственно, ваш бренд как на корпус, так и на упаковку. На наших мощностях сейчас делают пылесосы Redmond и Jenxy. Если вносим изменения или работаем по вашему эскизу, то нам надо заказывать другие пресс-формы — это добавочный объём работ, дополнительные деньги, дорого. Но мы готовы. Будет и новый корпус, и лучший пластик, — рассказали по видеосвязи менеджеры китайского завода. То есть можно либо сэкономить, либо совсем уж сэкономить.

Когда китайцев спросили, а сами бы они купили такой товар, они засмеялись. Мол, вчерашний день, технологии ушли давно вперёд.

Удивительную ситуацию прокомментировал эксперт по работе с китайским рынком Владислав Протасенко.

— Мы очень много развивали таких брендов, но у нас выживали на рынке не те, кто просто лейбл приклеил, а которые заморачивались и погружались. Если речь об одежде, например, приезжали в Китай с лекалами. Или был кейс со станциями зарядки для электромобилей. Один завод собирал их из комплектующих, второй сам пластик лил, третий, самый дорогой вариант, осуществлял эксклюзивное производство, — говорит Протасенко.

Раскрыли премиум-бренд BORK. Расскажем, как на любую китайскую технику клеят именитые логотипы и продают по цене х3! Видео © VK / SHOT ПРОВЕРКА

«Только не смейтесь»

Злополучный чудо-увлажнитель от BORK был отправлен независимым экспертам, чтобы разобрали на винтики и оценили качество изнутри. Оказалось, что на длительный срок эксплуатации инженеры BORK изначально не рассчитывали.

— Что мы видим? Только не смеяться! Модуль сделали внизу — уже вызывает вопросы. При определённом наполнении вода попадает на него, а защиты от воды BORK не предусмотрел, одна прокладка по периметру, — ставит диагноз Вячеслав Стрельцов, ведущий инженер по ремонту бытовой техники.

— У них главная причина поломки, у всех практически, что из строя выходит плата основная, нижний модуль. На него вода попадает и всё. Там контакты просто от окисления перегорают. А плата, если чинить, стоит как половина этого увлажнителя, — считает коллега Стрельцова.

SHOT ПРОВЕРКА присмотрелась к плате управления увлажнителя воздуха. На ней логотип бренда Balmuda — японского близнеца компании BORK. Проверили сертификат на увлажнители Balmuda, та же картина, производство всё равно Китай.

История бренда BORK и кто за ним стоит

Как бы не прикидывался BORK — это российский бренд. Компания существует с девяностых. Её основатель, тульчанин Максим Бирюлин, проводил ребрендинг четырежды: изначальное название «Электрофлот», позднее «Технопарк», потом назвал в честь себя любимого «БиМаТек» и, наконец, с нулевых, стало B.O.R.K.

Максим Бирюлин к тому моменту запустил уже под сотню магазинов, все находились в России. И вот он придумал хитрость: открыл в Берлине штаб-квартиру — B.O.R.K. Elektronik GmbH. Уже долгое время ею руководит нанятый управляющий директор, ныне 79-летний Юким Вайсберг. Такой ход позволил Бирюлину провести рекламную кампанию с акцентом на эксклюзивное качество, мол, фирма зарегистрирована в Берлине, значит, она немецкая, следовательно и качество немецкое. Флажок Германии до сих пор красуется рядом с названием компании на официальном сайте и в сертификатах.

Место регистрации BORK в Берлине. Фото © Google Maps

Бирюлину удавалось выдавать B.O.R.K. за немецкую компанию почти десять лет, но в 2009 году Федеральная антимонопольная служба России поймала его на обмане и оштрафовала на 100 тысяч рублей.

— BORK вводит потребителей в заблуждение, указывая в качестве страны изготовления Германию, где компания зарегистрирована, а не Китай и КНДР, где товары реально производятся, — заявили тогда в ФАС.

Компания признала нарушения и обещала не повторять. Как видим — повторила.

Как BORK ведёт дела в России

В России BORK управляется через два юрлица — «Борк-ритейл» и «Борк-Импорт». У первой выручка за 2024 год 12 миллиардов, чистая прибыль 1,25 миллиарда. У второй выручка 14 миллиардов, чистая прибыль менее полумиллиарда. Сама торговая марка оформлена на кипрскую компанию Борк Электроникс ЛТД.

В ноябре 2023 года Максим Бирюлин неожиданно переписал и «Борк-ритейл» и «Борк-импорт» на закрытый паевой инвестиционный фонд «Бор». Им управляет УК «Артес», базирующаяся в Москве-Сити.

Эксперты часто говорят «упаковать в ПИФ». Это значит, что основные бенефициары бизнеса теперь защищены максимально, узнать о них или отсудить у них актив почти невозможно. С другой стороны, оптимизировать прибыль тоже станет проще.

Где сейчас Максим Бирюлин, непонятно. На одном из последних фото он в ресторане на территории кипрского города Пафос.