Лантратова: Обмен справками между РФ и Украиной нужен гражданам для выплат
Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Обмен справками между Россией и Украиной поможет гражданам получить положенные выплаты. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пояснила, зачем нужен этот механизм. Правозащитники двух стран организуют передачу документов в условиях отсутствия дипломатических отношений.
«Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок», — приводит комментарий российского омбудсмена ИС «Вести».
Лантратова добавила, что справки невозможно получить обычным путём из-за разрыва отношений между государствами. Стороны договорились, что омбудсмены станут каналом для передачи таких документов. Украинский коллега Дмитрий Лубинец пообещал содействовать в этом вопросе. Российская сторона также готова помогать в обмене данными.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Киев и Москва утвердили порядок обмена справками. Эти документы нужны гражданам для подтверждения различных фактов. Запросы на получение справок поступают с обеих сторон конфликта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.