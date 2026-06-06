В Киеве заявили, что договорились с Россией об обмене справками для граждан

Киев и Москва договорились о новом формате взаимодействия в гуманитарной сфере. Стороны утвердили порядок обмена справками, которые необходимы гражданам для подтверждения различных документов. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец по итогам встречи с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

По его словам, запросы на получение таких документов продолжают поступать. Это происходит несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между государствами.

«Новый омбудсмен РФ поддержала идею об обмене такими справками. Граждане РФ также смогут получать от Украины такие справки», — приводит слова уполномоченного издание «Политика страны».

Лубинец уточнил, что речь, в том числе, идёт о документах для подтверждения пенсионного стажа. Также стороны обсудили обмен данными о других социальных гарантиях и юридических фактах.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Переговоры прошли на белорусско-украинской границе. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере гуманитарной помощи и защиты людей. Отдельное внимание уделили развитию уже работающих механизмов сотрудничества.