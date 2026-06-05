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5 июня, 11:34

Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

Три семьи смогли вернуться в Россию после гуманитарной встречи на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии. Она прошла по договорённости с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Ещё пять человек отправились на Украину. Об этом Life.ru сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Яна Лантратова помогла восстановить три семьи. Фото © Предоставлено Life.ru

Яна Лантратова помогла восстановить три семьи. Фото © Предоставлено Life.ru

Среди прибывших в Россию — Анастасия из Ленинградской области и её маленький сын Мирослав. После смерти мужа женщина осталась в Киеве без жилья, стабильной работы и близких родственников. Несколько попыток выехать сорвались из-за проблем с документами. Теперь мать с ребёнком встретила сестра, которая готова помочь им начать жизнь заново.

Также домой приехала супружеская пара, ранее жившая в Сахалинской области. Их дочь Елена обратилась за помощью, поскольку отцу после тяжёлых проблем с сердцем требуется лечение и постоянный уход.

Яна Лантратова помогла восстановить три семьи. Фото © Предоставлено Life.ru

Яна Лантратова помогла восстановить три семьи. Фото © Предоставлено Life.ru

В Россию вернулась и Лариса, за которую просил сын Иван из Нового Уренгоя. Женщина уехала на Украину в 2020 году, чтобы забрать пожилую мать, но из-за пандемии и закрытых границ осталась там на годы.

«За каждой такой историей — судьба человека. Мать, которая долго не могла вернуться к сыну. Дочь, которая переживала за больного отца. Женщина с ребёнком, оставшаяся без дома, средств, работы и поддержки. Это жизнь. Мы не делим человеческую боль по границам. Когда речь идёт о детях, пожилых, больных и разлученных семьях, главное — помочь людям быть рядом с теми, кто их ждёт и любит», — подчеркнула Лантратова.

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Ранее Лантратова заявляла, что более 160 жителей Курской области, которых удерживали на Украине, удалось вернуть на родину. По словам омбудсмена, воссоединились около 80 семей, разлученных в ходе спецоперации.

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Полина Никифорова
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