Лантратова впервые после своего назначения встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Переговоры прошли на белорусско-украинской границе.

По итогам встречи Лантратова заявила, что стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере гуманитарной помощи и защиты людей. По её словам, речь шла не только о сохранении уже выстроенных механизмов между омбудсменами, но и об их дальнейшем развитии.

Лантратова подчеркнула, что сотрудничество в этой сфере важно продолжать, поскольку оно напрямую связано с помощью конкретным людям.

Как уже писал Life.ru, ранее Яна Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины. Гуманитарная встреча прошла на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии по договорённости с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Ещё пять человек, по данным Лантратовой, отправились на Украину.

Среди вернувшихся в Россию была Анастасия из Ленинградской области с маленьким сыном Мирославом. После смерти мужа женщина осталась в Киеве без жилья, стабильной работы и близких родственников, а несколько попыток выехать срывались из-за проблем с документами. Теперь мать с ребёнком встретила сестра, которая готова помочь им начать жизнь заново.