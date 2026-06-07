ВС США сбили два иранских дрона-камикадзе у Ормузского пролива

Вооружённые силы США сбили два иранских ударных беспилотника в районе Ормузского пролива. Американские военные заявили, что дроны создавали угрозу для кораблей в этом стратегически важном районе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе», — говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X.

Ранее американские чиновники сообщили, что Иран запустил беспилотники в направлении Ормузского пролива. Целями атаки могли стать коммерческие суда или позиции войск США в регионе. По неофициальным данным, американские военные сбили не менее четырёх дронов.