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Война на Ближнем Востоке

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Регион
7 июня, 01:31

ВС США сбили два иранских дрона-камикадзе у Ормузского пролива

Обложка © centcom.mil

Обложка © centcom.mil

Вооружённые силы США сбили два иранских ударных беспилотника в районе Ормузского пролива. Американские военные заявили, что дроны создавали угрозу для кораблей в этом стратегически важном районе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе»,говорится в сообщении на странице командования в социальной сети X.

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Ранее американские чиновники сообщили, что Иран запустил беспилотники в направлении Ормузского пролива. Целями атаки могли стать коммерческие суда или позиции войск США в регионе. По неофициальным данным, американские военные сбили не менее четырёх дронов.

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Лия Мурадьян
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