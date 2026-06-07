Западные страны, пытаясь компенсировать неудачу на украинском направлении, могут попытаться одержать символическую победу в другом регионе, например, нанеся удары по Кубе или Венесуэле. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

По словам экономиста, подобный шаг станет попыткой создать «приятный момент победы». Однако, как считает эксперт, это лишь ухудшит положение самого Запада, поскольку весь мир вновь увидит, как сверхдержава воюет против маленькой бедной страны.

Хадсон призвал отказаться от агрессивной, хищнической политики по отношению к другим государствам. «Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом», — резюмировал профессор.

Ранее власти США внесли в санкционный список пять граждан Кубы, включая действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля и его супругу Лис Куэсту Перасу. Также под ограничения попали сын и внук бывшего главы республики Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.