Священник рассказал, что нельзя есть в Петров пост с 8 июня по 11 июля

С 8 июня по 11 июля 2026 года у православных верующих будет длиться Петров пост (его ещё называют Апостольским). Он заканчивается 11 июля, а 12 июля — праздник в честь апостолов Петра и Павла. Этот пост считается нестрогим, рассказал РИА «Новости» врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Главное правило такое: нельзя есть мясо, яйца и молочное. А вот рыбу разрешается — но не каждый день. Её можно уппотреблять в пищу по субботам и воскресеньям, по понедельникам (кроме 8 июня), по вторникам (кроме 30 июня), по четвергам (кроме 18 и 25 июня).

В те дни, когда разрешена рыба, можно есть и морепродукты. Но, по традиции, морепродукты иногда едят даже тогда, когда рыбу нельзя — главное, чтобы еда была с растительным маслом. В 2026 году такие дни: 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля.

Раньше Русская православная церковь уже объясняла, как правильно ухаживать за могилами и что делать с временными деревянными крестами. Их нельзя просто выбрасывать в мусорку. Когда на могиле ставят постоянный памятник, старый деревянный крест нужно либо закопать там же, либо сжечь. А пепел от него советуют рассыпать на могиле в виде креста.