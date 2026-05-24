Верующим объяснили, что запрещено делать с могильным крестом после установки памятника

Русская православная церковь напомнила о правилах ухода за захоронениями и обращении с временными деревянными крестами. Их не советуют выбрасывать вместе с бытовым мусором. Об этом сообщает «Новосвят».

После замены временный крест рекомендуется либо закопать, либо сжечь. Пепел при этом советуют рассыпать на месте захоронения в форме креста. На постоянный памятник советуют ждать, пока грунт полностью осядет.

В РПЦ подчеркнули, что кладбище — место молитвы, а не мирских обрядов: запрещают застолья и употребление алкоголя у могил. Также не рекомендуют оставлять на надгробиях еду, например конфеты.

РПЦ не советует размещать фотографию покойного на временном кресте, указывая, что эта практика возникла в советский период и не является раннехристианской традицией. При этом наличие фото не считается строгим нарушением, но и обязательным не является.

