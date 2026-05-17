Замогильная романтика: Почему зумерам полюбились свидания на кладбищах

Среди молодёжи стало модно назначать свидания на кладбищах, рассматривая это как особую романтику. Прогулки среди могил уже называют graveyard dating, и на Западе эта практика привлекает внимание СМИ. Об этом сообщает 360.ru.

Молодёжь действительно приходит на кладбище, фотографирует памятники и наслаждается тишиной, а романтический подтекст остаётся второстепенным.

Исторически кладбище всегда вдохновляло на размышления о жизни и смерти. В Европе XVIII века поэты, такие как Томас Грей, создавали элегии на сельских погостах, а в России переводил их Василий Жуковский. В готической литературе и кино, например у Алексея Балабанова, кладбища служили местом уединения и философских раздумий.

«Здесь праотцы села, в гробах уединённых Навеки затворясь, сном непробудным спят», — писал Жуковский.

Прогулки зумеров не нарушают правил и не мешают другим. Для молодого поколения эти пространства помогают осознать границы жизни и смерти, найти эмоциональную глубину и уникальное пространство для саморазмышлений, сказано в публикации.

