Замогильная романтика: Почему зумерам полюбились свидания на кладбищах
360.ru: Зумеры назначают свидания на кладбищах, считая это новой романтикой
Среди молодёжи стало модно назначать свидания на кладбищах, рассматривая это как особую романтику. Прогулки среди могил уже называют graveyard dating, и на Западе эта практика привлекает внимание СМИ. Об этом сообщает 360.ru.
Молодёжь действительно приходит на кладбище, фотографирует памятники и наслаждается тишиной, а романтический подтекст остаётся второстепенным.
Исторически кладбище всегда вдохновляло на размышления о жизни и смерти. В Европе XVIII века поэты, такие как Томас Грей, создавали элегии на сельских погостах, а в России переводил их Василий Жуковский. В готической литературе и кино, например у Алексея Балабанова, кладбища служили местом уединения и философских раздумий.
«Здесь праотцы села, в гробах уединённых Навеки затворясь, сном непробудным спят», — писал Жуковский.
Прогулки зумеров не нарушают правил и не мешают другим. Для молодого поколения эти пространства помогают осознать границы жизни и смерти, найти эмоциональную глубину и уникальное пространство для саморазмышлений, сказано в публикации.
Ранее политолог назвал поколение зумеров искусственным медийным конструктом, который может стать инструментом для манипуляций со стороны недружественных стран. По его словам, эта группа людей наделена избыточной социальной и даже политической субъектностью.
