«Вот и всё»: На могиле Паши Техника установили статую рэпера за 4 млн

В подмосковной Балашихе появился памятник на могиле рэпера Паши Техника (настояще имя Павел Ивлев). Бронзовую скульптуру в полный рост показала в соцсети вдова музыканта Ева Карицкая. Ранее она говорила, что монумент обошёлся ей в 4 миллиона рублей. Деньги внёс стример Mellstroy.

Памятник Паше технику на могиле. Видео © Telegram / Ева Карицкая

«Ну вот и всё», — коротко подписала видео Карицкая. Она также отметила сходство скульптуры с супругом при жизни. Памятник изображает музыканта с микрофоном в руках в простой позе и с лёгкой улыбкой.

Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Официальной причиной назвали инфекцию в лёгких, хотя существует версия об отравлении наркотическими веществами. О своей наркозависимости рэпер неоднократно говорил сам. Вдова артиста в конце мая этог года уже показала готовый памятник рэперу в мастерской. Он выполнен из бронзы.