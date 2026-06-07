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7 июня, 08:19

«Грифоны» долетались: ФАБы похоронили несколько расчётов элиты ВСУ

Элитный отряд БПЛА «Скифские грифоны» уничтожен ФАБами Российской армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

На запорожском направлении ударами фугасных авиабомб ликвидированы несколько расчётов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«Скифские грифоны», несколько расчётов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», — сказал собеседник ТАСС.

Вместе с личным составом было также уничтожено всё специальное оборудование, которым пользовалось подразделение.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Российской армии удалось разорвать логистическую цепь между Сумами и Харьковом. Из-за постоянных ударов беспилотников ВС РФ украинским военнослужащим теперь приходится налаживать коммуникации в обход через Полтавскую область.

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Владимир Озеров
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