«Грифоны» долетались: ФАБы похоронили несколько расчётов элиты ВСУ
Элитный отряд БПЛА «Скифские грифоны» уничтожен ФАБами Российской армии
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На запорожском направлении ударами фугасных авиабомб ликвидированы несколько расчётов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«Скифские грифоны», несколько расчётов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», — сказал собеседник ТАСС.
Вместе с личным составом было также уничтожено всё специальное оборудование, которым пользовалось подразделение.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российской армии удалось разорвать логистическую цепь между Сумами и Харьковом. Из-за постоянных ударов беспилотников ВС РФ украинским военнослужащим теперь приходится налаживать коммуникации в обход через Полтавскую область.
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