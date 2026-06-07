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7 июня, 07:50

«Машина для убийства»: Российский морпех сбил из пулемёта сразу 6 дронов ВСУ

Морпех ВС РФ сбил из пулемёта шесть украинских дронов, летевших прямо на него

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский морской пехотинец по прозвищу Хантер подбил из пулемёта сразу шесть украинских дронов-камикадзе, которые летели прямо на него. Это произошло на добропольском направлении. О подвиге своего товарища РИА «Новости» рассказал сослуживец с позывным Буша.

Военнослужащий спрятался в окопе и сбил их все из пулемёта, стреляя короткими очередями. Дистанция была около 70 метров, рассказал заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты.

«У нас [есть] такой боец Хантер. Я не знаю, это просто машина для убийства. Он с пулемёта с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла – шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями», – заявил морпех.

Буша также отметил, что беспилотников у противника стало гораздо больше, чем в прошлом году. Раньше были перерывы между атаками, а сейчас дроны висят в воздухе почти без остановки. Тишины практически не бывает.

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Новости СВО 7 июня: Падение Шевченко и колонии в Малой Токмачке, крах бригады ВСУ в Бачевске, Вашингтон одобрил встречу Путина и Зеленского

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские штурмовые отряды понесли очень тяжёлые потери. Если посмотреть на списки погибших, становится ясно: некоторые группы десантно-штурмовых войск, которые перебросили туда, чтобы сдерживать наступление в сторону Казачьей Лопани, уничтожены почти целиком.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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