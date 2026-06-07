ФАБ-500 сожгли лежбища ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Российские военные сбросили авиабомбы ФАБ-500 с точными системами наведения на украинские объекты в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что удары пришлись по пункту управления дронами 46-й бригады ВСУ в селе Новопавловка, а также по местам временного размещения военных 63-й мобильной бригады в селе Щурово и 121-й бригады теробороны в селе Суханово.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПУ БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Новопавловка Днепропетровской области, ПВД 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово и ПВД 121-й отдельной бригады ТО в районе н. п. Суханово Херсонской области», — сказано в сводке МО РФ.

Ранее российские разведчики нашли позицию украинской бронетехники возле села Петровка в Харьковской области. После этого по цели сразу же ударили расчёты FPV-дронов. Им удалось уничтожить редкий шведский танк Strv 103.