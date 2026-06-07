59-летний поляк Станислав Одбищалек установил мировой рекорд — он проплыл под водой 120 метров на одном дыхании. Новая запись появилась в Книге рекордов Гиннеса.

Поляк проплыл под водой 120 метров на одном дыхании и установил мировой рекорд. Видео © GUINNESS WORLD RECORDS

Чтобы добиться рекорда, мужчина опустился на дно бассейна и двигался по нему без остановки 2 минуты 40 секунд. Он не всплывал и не пользовался аквалангом или другим дыхательным снаряжением.

Сам рекордсмен рассказал, что готовился к этому испытанию около полутора лет. Всё это время он много тренировал лёгкие и развивал выносливость.

Ранее в Книгу рекордов Гиннеса попала Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Её выступление в Рио-де-Жанейро стало самым массовым в истории для исполнительниц-женщин.