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7 июня, 11:16

Поляк проплыл под водой 120 метров на одном дыхании и установил мировой рекорд

59-летний поляк Станислав Одбищалек установил мировой рекорд — он проплыл под водой 120 метров на одном дыхании. Новая запись появилась в Книге рекордов Гиннеса.

Поляк проплыл под водой 120 метров на одном дыхании и установил мировой рекорд. Видео © GUINNESS WORLD RECORDS

Чтобы добиться рекорда, мужчина опустился на дно бассейна и двигался по нему без остановки 2 минуты 40 секунд. Он не всплывал и не пользовался аквалангом или другим дыхательным снаряжением.

Сам рекордсмен рассказал, что готовился к этому испытанию около полутора лет. Всё это время он много тренировал лёгкие и развивал выносливость.

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Обложка © GUINNESS WORLD RECORDS

Наталья Афонина
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