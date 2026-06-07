ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 11:30

В Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Поздним вечером 6 июня в Гурьевске Кемеровской области произошла трагедия с летальным исходом — бабушка и внук погибли от удара током в бане. Детали случившегося раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи работают на месте гибели бабушки и внука в бане в Гурьевске Кемеровской области. Видео © «Макс» / Следком Кузбасса

По данным ведомства, в тот день пожилая женщина присматривала за тремя внуками. Один из старших мальчиков зашел в помещение бани.

Младший подросток, услышав крик брата о помощи, позвал находившуюся в доме родственницу. Они вместе бросились к двери.

Внутри они увидели пострадавшего, который держался рукой за оголенный провод механического термометра. Конструкция находилась под напряжением.

Хозяйка дома попыталась вытащить ребенка, но попытка обернулась двойной бедой. От полученной электротравмы скончались и она, и ее внук.

Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин произошедшего назначен комплекс экспертиз.

В Оренбурге ребёнка убило током в трансформаторной будке
В Оренбурге ребёнка убило током в трансформаторной будке

Специалистам предстоит провести медицинские и электротехническое исследования. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar