В Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане

Поздним вечером 6 июня в Гурьевске Кемеровской области произошла трагедия с летальным исходом — бабушка и внук погибли от удара током в бане. Детали случившегося раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи работают на месте гибели бабушки и внука в бане в Гурьевске Кемеровской области. Видео © «Макс» / Следком Кузбасса

По данным ведомства, в тот день пожилая женщина присматривала за тремя внуками. Один из старших мальчиков зашел в помещение бани.

Младший подросток, услышав крик брата о помощи, позвал находившуюся в доме родственницу. Они вместе бросились к двери.

Внутри они увидели пострадавшего, который держался рукой за оголенный провод механического термометра. Конструкция находилась под напряжением.

Хозяйка дома попыталась вытащить ребенка, но попытка обернулась двойной бедой. От полученной электротравмы скончались и она, и ее внук.

Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин произошедшего назначен комплекс экспертиз.

Специалистам предстоит провести медицинские и электротехническое исследования. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.