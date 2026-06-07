«С ума сойти»: Мама комика Незлобина ужаснулась хлебу за ₽600 и картошке за ₽400 в США

Мать известного российского юмориста Александра Незлобина, который сейчас живёт в Соединённых Штатах, пришла в изумление от стоимости продуктов в местном магазине. Видео их совместного похода за покупками появилось на YouTube-канале стендап-комика.

«Вот это очень дорого. 400 рублей? У нас килограмм стоит 80-100 рублей», — отметила мать артиста, увидев ценник на упаковку молодой картошки. Пачка обошлась бы почти в 4 доллара (около 300 рублей по нынешнему курсу или 400 по курсу на момент съёмки ролика).

Ещё больше пенсионерку поразила стоимость хлеба. Обычный батон в американской торговой точке тянул на 6 долларов (440 рублей сейчас или 600 на момент записи видео). «С ума сойти», — эмоционально прокомментировала она.

Сам Незлобин отреагировал на переживания матери с типичным для себя юмором. Он пошутил, что цены в США выше российских, потому что местные жители якобы не заслуживают хорошей жизни.

Ранее стало известно, что переехавший из России Александр Незлобин начал выступать с юмористическими номерами в барах США за весьма скромный гонорар. Гонорар исполнителя за концерт на английском языке составляет примерно два миллиона рублей, а в числе его дополнительных требований — кола, энергетик, шоколад, блютуз-колонка, сырная нарезка и безалкогольное пиво.