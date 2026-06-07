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7 июня, 12:56

В аэропорту Сочи скопились тысячи туристов в ожидании вылета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тысячи туристов застряли в аэропорту Сочи. Начиная с 5 июня, воздушная гавань открывалась лишь единожды и всего на 8 минут. Причина — меры безопасности, введённые из-за атак БПЛА. Об этом пишет Mash.

В Сочи пассажиры не могут улететь. Видео © Telegram / Mash

По последним данным, на прилёт задержаны 39 рейсов, на вылет 37, ещё 17 были отменены. Сейчас авиаперевозчики не могут дать информацию о примерных сроках отправки туристов.

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Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на дорогу в Сочи и выбили стёкла в автобусе с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал.

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Татьяна Миссуми
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