В аэропорту Сочи скопились тысячи туристов в ожидании вылета

Тысячи туристов застряли в аэропорту Сочи. Начиная с 5 июня, воздушная гавань открывалась лишь единожды и всего на 8 минут. Причина — меры безопасности, введённые из-за атак БПЛА. Об этом пишет Mash.

В Сочи пассажиры не могут улететь. Видео © Telegram / Mash

По последним данным, на прилёт задержаны 39 рейсов, на вылет 37, ещё 17 были отменены. Сейчас авиаперевозчики не могут дать информацию о примерных сроках отправки туристов.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на дорогу в Сочи и выбили стёкла в автобусе с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал.