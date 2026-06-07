ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 21:19

Обломки БПЛА упали на дорогу в Сочи и выбили стёкла в автобусе с пассажирами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Обломки беспилотника упали на дорогу в Хостинском районе Сочи. Взрывная волна выбила стёкла в маршрутном автобусе. Внутри находились 15 пассажиров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным властей, люди не пострадали. Жители Сочи и Сириуса также сообщили о найденных обломках БПЛА.

«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — указали в оперштабе.

Минобороны: Над регионами России за день сбили 339 украинских беспилотников
Минобороны: Над регионами России за день сбили 339 украинских беспилотников

Ранее Life.ru писал, что в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Машина двигалась по дороге, когда в неё попал дрон-камикадзе. В результате удара пострадали пять человек, включая четверых детей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar