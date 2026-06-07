Обломки БПЛА упали на дорогу в Сочи и выбили стёкла в автобусе с пассажирами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698
Обломки беспилотника упали на дорогу в Хостинском районе Сочи. Взрывная волна выбила стёкла в маршрутном автобусе. Внутри находились 15 пассажиров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
По данным властей, люди не пострадали. Жители Сочи и Сириуса также сообщили о найденных обломках БПЛА.
«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — указали в оперштабе.
Ранее Life.ru писал, что в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Машина двигалась по дороге, когда в неё попал дрон-камикадзе. В результате удара пострадали пять человек, включая четверых детей.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.