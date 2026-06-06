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6 июня, 18:10

При ударе дрона в Брянской области ранены четверо детей и взрослый

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Белая Бер`зка (Трубчевский район) Брянской области в результате атаки беспилотника пострадали пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём канале в MAX.

Гражданский автомобиль, по данным властей, оказался под ударом дрона-камикадзе во время движения.

«Все они (пострадавшие. — Прим. Life.ru) оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — заключил он.

Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области
Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области

Ранее в Брянской области зафиксированы удары беспилотников по двум населённым пунктам, в результате которых пострадали четыре человека. В Первомайском после удара дрона-камикадзе был полностью разрушен жилой дом, ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, где им оказали необходимую помощь.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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