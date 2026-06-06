ВСУ атаковали дронами два села в Брянской области, ранены 4 человека
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Украинская армия нанесла удары беспилотниками по двум населённым пунктам Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. В результате атак пострадали четыре человека.
В селе Первомайское Севского района после атаки дрона полностью уничтожен дом. Ранены два мирных жителя — мужчина и женщина. Их доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.
«В селе Демьянки Стародубского района от атаки дрона-камикадзе на жилой дом пострадали мужчина и женщина. Они были доставлены в больницу, назначено лечение», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника и объявили об отбое воздушной опасности. В нескольких районах падали обломки, но повреждения незначительные: осколки посекли фасады домов и стёкла. Пострадали 4 человека.
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