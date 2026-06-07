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Регион
7 июня, 14:20

Американцы не спасут: На Украине подсчитали объёмы производства ракет к Patriot и российской баллистики

DE: Киеву не хватит ракет для Patriot, даже если США возобновят поставки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Зенитных ракет для систем Patriot на Украине не хватит в любом случае — даже если Соединённые Штаты передадут все новые боеприпасы. К такому выводу пришло издание Defense Express, сравнив объёмы российских баллистических ракет с количеством выпускаемых американским ВПК боеприпасов для ПВО.

Американская компания Lockheed Martin в настоящее время ежемесячно производит около 52 ракет PAC-3 MSE, которые используются в «Пэтриотах». Для сравнения: Россия каждый месяц выпускает примерно 113 баллистических ракет различных типов — разница более чем двукратная.

Следовательно, даже поставки всех производимых запасов не смогли бы закрыть потребности киевского режима. Проблема для украинской стороны усугубляется тем, что мировые запасы этих зенитных боеприпасов в целом истощились из-за войны США с Ираном и огромного расхода ракет странами Персидского залива.

Без денег, но с амбициями: Рютте осадил Зеленского, требующего Patriot вне очереди
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Ранее появилась информация, что сохранившиеся у ВСУ зенитные комплексы Patriot (примерно пять американских установок, восстановленных после предыдущих попаданий) сняли с других направлений и стянули под Киев. Задача — прикрыть столицу от массированных ударов, пусть даже серьёзным ослаблением противовоздушной обороны остальной Незалежной.

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Юрий Лысенко
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