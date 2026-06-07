Париж и Никосия подпишут соглашение о размещении французских войск на Кипре

В понедельник, 8 июня Франция и Кипр заключат договор, позволяющий французским военным находиться на территории острова. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников Кипра.

Документ о статусе войск подпишут министры обороны двух стран — Катрин Вотрен и Василис Пальмас. Церемония состоится в день их участия в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам.

Соглашение закрепляет условия размещения французских сил, проведение учений (в том числе совместных) и прочие аспекты оборонного взаимодействия. Какие именно подразделения и в каком количестве могут быть задействованы, не уточняется.

В конце апреля президент Республики Кипр Никос Христодулидис уже заявлял о планах Парижа направить военных на остров. Тогда он подчеркнул, что это делается «в гуманитарных целях».

Подписание договора отражает курс на углубление военного сотрудничества двух государств. Островное расположение Кипра делает его стратегически важной точкой в Восточном Средиземноморье.