Экс-глава терминала деловой авиации Шереметьево найден мёртвым на балконе

Тело бывшего начальника терминала деловой авиации аэропорта Шереметьево обнаружено в квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

Как стало известно сайту MK.ru, труп 57-летнего мужчины нашли в субботу днём на балконе жилого помещения, расположенного в доме по улице Флотская. Характер полученных травм позволил оперативникам предположить, что бизнесмен свёл счёты с жизнью.

Сослуживцы мужчины рассказали, что он был уволен с занимаемой должности около трёх недель назад. Причём решение об отстранении от работы стало для него полной неожиданностью. Коллеги выразили версию, что мужчина мог пасть жертвой неких производственных интриг или закулисных игр на работе.