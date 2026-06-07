В Совфеде описали тупик Европы: надо признать ошибочный курс и говорить с РФ

Европейским политикам пора заново выстраивать диалог с Москвой. Для этого им необходимо признать ошибочность прежнего курса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Они понимают, что всё, тупик, надо начинать говорить с Россией, но для этого надо сделать работу над ошибками, признать, что это был ошибочный курс», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Она отметила, что европейские государства растеряли своё влияние в мире и оказались «вне политики». Сейчас они пытаются найти себе место и продемонстрировать, что ещё способны на что-то воздействовать.

По словам Матвиенко, в регионе «с ума сошли с этой русофобией» и практикой санкций. Такая линия на сдерживание развития завела в тупик не только собственную, но и мировую экономику.

Глава Совфеда призвала перейти к обсуждению по-настоящему тревожных глобальных тем. «Давайте серьёзно говорить, о более серьёзных вещах, которые сегодня беспокоят всех и вся. Куда мы катимся? Ну когда это сумасшествие закончится? Это очень опасно», — заключила она.