Частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области

Вертолёт экстренно сел в Приморском округе Архангельской области. Информацию об этом распространила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 7 июня неподалеку от деревни Верхнее Рыболово. Воздушное судно принадлежало частному лицу.

В надзорном ведомстве уточнили: обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. Других подробностей там пока не привели.

К разбирательству подключилась Архангельская транспортная прокуратура. Она организовала проверку того, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.

Также инспекторы оценят, не были ли нарушены права людей, находившихся на борту. Данных о пострадавших в официальных источниках на текущий момент нет.