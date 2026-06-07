ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 15:53

Частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области

Обложка © Wikipedia / Alec Wilson

Обложка © Wikipedia / Alec Wilson

Вертолёт экстренно сел в Приморском округе Архангельской области. Информацию об этом распространила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 7 июня неподалеку от деревни Верхнее Рыболово. Воздушное судно принадлежало частному лицу.

В надзорном ведомстве уточнили: обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. Других подробностей там пока не привели.

К разбирательству подключилась Архангельская транспортная прокуратура. Она организовала проверку того, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.

Также инспекторы оценят, не были ли нарушены права людей, находившихся на борту. Данных о пострадавших в официальных источниках на текущий момент нет.

Пилот погиб при крушении самодельного легкомоторного самолёта в Татарстане
Пилот погиб при крушении самодельного легкомоторного самолёта в Татарстане

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar