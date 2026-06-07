Частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области
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Вертолёт экстренно сел в Приморском округе Архангельской области. Информацию об этом распространила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл 7 июня неподалеку от деревни Верхнее Рыболово. Воздушное судно принадлежало частному лицу.
В надзорном ведомстве уточнили: обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. Других подробностей там пока не привели.
К разбирательству подключилась Архангельская транспортная прокуратура. Она организовала проверку того, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.
Также инспекторы оценят, не были ли нарушены права людей, находившихся на борту. Данных о пострадавших в официальных источниках на текущий момент нет.
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