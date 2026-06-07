Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что мирные жители продолжат гибнуть от атак киевского режима до тех пор, пока европейские страны будут закрывать глаза на эти преступления. Об этом он написал в своём канале в «Максе».

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки на их территории, люди будут лишаться жизней, террористические акты продолжатся», — указал он.

Володин обратил внимание, что власти государств, чьи граждане и инфраструктура страдают от ударов украинских беспилотников, не спешат осуждать Киев. Тем самым, по сути, они поддерживают террористические методы киевского режима. Спикер Госдумы подчеркнул, что такая позиция ведёт только к эскалации насилия и новым жертвам.

Напомним, ранее в порту румынской Констанцы произошёл взрыв украинского морского дрона. Беспилотник обнаружили заранее, однако взрывное устройство сработало по таймеру спустя несколько часов. Благодаря своевременной эвакуации персонала никто не пострадал. В российском посольстве сразу заявили, что аппарат принадлежит Украине. При этом президент Румынии вздумал обвинить в случившемся Россию.