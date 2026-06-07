Российские силы противовоздушной обороны за день ликвидировали 58 украинских дронов самолетного типа. Информацию предоставили в Министерстве обороны страны вечером 7 июня.

В ведомстве уточнили временной промежуток: атаки отражались с восьми утра до восьми вечера по Москве. Дежурные расчёты перехватывали цели в небе над Белгородской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

Помимо перечисленных приграничных и южных территорий, работа шла в Республике Крым. Часть летательных аппаратов нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Все перехваченные объекты относились к самолётному типу. Общее количество обезвреженных за указанный период БПЛА составило 58 единиц.

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение целей производилось штатными дежурными средствами ПВО. Другие подробности о последствиях на земле в сводке не приводятся.

Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что атаки украинских беспилотников на мирное население представляют собой циничные провокации, продиктованные провалами киевского режима на линии фронта. На этом фоне отечественные средства ПВО продолжают демонстрировать высокие результаты, стабильно перехватывая и уничтожая воздушные цели. В ответ на подобные действия ВС РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске дронов.