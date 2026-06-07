«У меня 10 сестёр»: Как живёт повзрослевший мальчик, евший кекс из рук президента
В награждённой Путиным семь лет назад семье воспитывается 10 девочек и 1 мальчик
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Школьник Вова Сыропятов, который будучи совсем ещё малышом, ел кекс из рук Владимира Путина, уже не помнит встречу с президентом России. Зато теперь в семье растут 11 детей. При этом 7-летний Вова остаётся единственным мальчиком в многодетной семье Сыропятовых.
Окружающие не перестают рассказывать мальчишке, как в 2019 году «Путин кормил его кексиком», говорит сам Вова, сюжет с которым опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
«У меня 10 сестёр», — говорит Владимир Сыропятов на камеру.
На момент встречи с президентом России в семье Сыропятовых было девять детей.
Life.ru рассказывал, как в 2019 году Путин в Кремле вручал многодетным семьям ордена «Родительская слава». Среди награждённых были и Сыропятовы. Тогда российский лидер поблагодарил родителей за труд.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.