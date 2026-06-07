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7 июня, 20:06

«У меня 10 сестёр»: Как живёт повзрослевший мальчик, евший кекс из рук президента

В награждённой Путиным семь лет назад семье воспитывается 10 девочек и 1 мальчик

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Школьник Вова Сыропятов, который будучи совсем ещё малышом, ел кекс из рук Владимира Путина, уже не помнит встречу с президентом России. Зато теперь в семье растут 11 детей. При этом 7-летний Вова остаётся единственным мальчиком в многодетной семье Сыропятовых.

Окружающие не перестают рассказывать мальчишке, как в 2019 году «Путин кормил его кексиком», говорит сам Вова, сюжет с которым опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«У меня 10 сестёр», — говорит Владимир Сыропятов на камеру.

На момент встречи с президентом России в семье Сыропятовых было девять детей.

«Пусть наших будет много»: Путин оценил напутствие многодетной матери после церемонии в Кремле
«Пусть наших будет много»: Путин оценил напутствие многодетной матери после церемонии в Кремле

Life.ru рассказывал, как в 2019 году Путин в Кремле вручал многодетным семьям ордена «Родительская слава». Среди награждённых были и Сыропятовы. Тогда российский лидер поблагодарил родителей за труд.

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Лия Мурадьян
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