«У меня 10 сестёр»: Как живёт повзрослевший мальчик, евший кекс из рук президента

Школьник Вова Сыропятов, который будучи совсем ещё малышом, ел кекс из рук Владимира Путина, уже не помнит встречу с президентом России. Зато теперь в семье растут 11 детей. При этом 7-летний Вова остаётся единственным мальчиком в многодетной семье Сыропятовых.

Окружающие не перестают рассказывать мальчишке, как в 2019 году «Путин кормил его кексиком», говорит сам Вова, сюжет с которым опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«У меня 10 сестёр», — говорит Владимир Сыропятов на камеру.

На момент встречи с президентом России в семье Сыропятовых было девять детей.

Life.ru рассказывал, как в 2019 году Путин в Кремле вручал многодетным семьям ордена «Родительская слава». Среди награждённых были и Сыропятовы. Тогда российский лидер поблагодарил родителей за труд.