«Пусть наших будет много»: Путин оценил напутствие многодетной матери после церемонии в Кремле

Меры поддержки семей с детьми должны быть эффективными и целевыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с федеральным уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Встреча проходила сразу после вручения наград многодетным семьям в Кремле. Путин напомнил, что одна из матерей рассказала свою историю: когда женщина узнала о беременности, то поделилась радостью с собственной матерью, а та, обрадовавшись, воскликнула: «Пускай наших будет много».

«Очень хорошее напутствие. Но задача государства — выстроить меры поддержки таким образом, чтобы семьям с большим количеством детей, — ну и с небольшим, всё равно, — чтобы они — наши, которых должно быть больше, — были счастливы», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин на церемонии награждения многодетных семей заявил, что такие родители совершают подвиг каждый день. Он оценил труд матерей, которые буквально жертвуют собой ради воспитания подрастающего поколения достойными людьми.