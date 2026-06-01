Путин: Многодетные россияне совершают подвиг каждый божий день

Владимир Путин заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Об этом президент сказал на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

Глава государства обратился к награждённым семьям, которые собрались в Екатерининском зале вместе с детьми.

«Честно говоря, немного теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная», — сказал Путин.

Президент отметил, что один из выступавших скромно заявил, будто многодетные родители не совершают ничего героического.

«Вы совершаете свой подвиг каждый божий день, каждый день!» — подчеркнул глава государства.

Церемония награждения многодетных родителей проходит очно впервые со времён пандемии коронавируса. Ранее такие мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, проводились по видеосвязи. Орден «Родительская слава» вручают родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание и орден «Мать-героиня» присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Ранее на этой же встрече Путин заявил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество, а родительство назвал самым большим счастьем для человека.