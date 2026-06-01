ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 14:07

Путин: Многодетные россияне совершают подвиг каждый божий день

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Об этом президент сказал на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

Глава государства обратился к награждённым семьям, которые собрались в Екатерининском зале вместе с детьми.

Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме
Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме

«Честно говоря, немного теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная», — сказал Путин.

Президент отметил, что один из выступавших скромно заявил, будто многодетные родители не совершают ничего героического.

«Вы совершаете свой подвиг каждый божий день, каждый день!» — подчеркнул глава государства.

Многодетных мам могут начать наделять статусом «Ветеран труда» со всеми льготами
Многодетных мам могут начать наделять статусом «Ветеран труда» со всеми льготами

Церемония награждения многодетных родителей проходит очно впервые со времён пандемии коронавируса. Ранее такие мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, проводились по видеосвязи. Орден «Родительская слава» вручают родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание и орден «Мать-героиня» присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Ранее на этой же встрече Путин заявил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество, а родительство назвал самым большим счастьем для человека.

«Там нужна помощь»: История медсестры-матери шестерых детей, вернувшейся из зоны СВО
«Там нужна помощь»: История медсестры-матери шестерых детей, вернувшейся из зоны СВО

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar