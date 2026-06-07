США задумали опередить Лондон и купить остров с военной базой под носом у Ирана

США изучают возможность приобретения архипелага Чагос в Индийском океане. На одном из островов этого архипелага расположена стратегически важная британо-американская военно-воздушная база Диего-Гарсия. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, такое решение потенциально способно нарушить планы британского премьера Кира Стармера по передаче суверенитета над этой территорией. Американские официальные лица подготовили предложение, которое позволяет обойти Великобританию и провести собственную сделку. Цель — получить контроль над военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределённости вокруг её будущего статуса.

Газета отмечает, что этот сценарий входит в число вариантов, которые администрация президента США Дональда Трампа изложила в специальном документе. Документ должен стать альтернативой британскому плану. При этом издание уточняет, что данная опция не относится к приоритетным для Вашингтона.

В материале также говорится, что Белый дом постоянно обсуждает с Даунинг-стрит вопросы обеспечения безопасности базы Диего-Гарсия.

Архипелаг Чагос в Индийском океане, и особенно его главный остров Диего-Гарсия, стал ключевым стратегическим узлом в контексте войны США с Ираном. Совместная американо-британская военная база на острове служит для США почти незаменимой платформой для операций на Ближнем Востоке, позволяя стратегическим бомбардировщикам наносить удары по иранским объектам. Эта роль превратила базу и в цель: в марте 2026 года Иран впервые предпринял неудачную попытку ракетного удара по Диего-Гарсия, продемонстрировав способность атаковать цели на расстоянии более 3500 км.

Одновременно вокруг архипелага развернулся политико-дипломатический конфликт. Президент США Дональд Трамп заблокировал соглашение о передаче суверенитета над островами Маврикию, фактически используя эту сделку как рычаг давления на Великобританию, изначально не желавшую предоставлять базу для наступательных действий против Ирана.