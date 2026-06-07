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7 июня, 20:00

Пьяная компания сорвала детскую выставку в Петербурге, распылив огнетушитель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

В одном из торгово-развлекательных центров Приморского района Санкт-Петербурга нетрезвая компания устроила погром на детской интерактивной выставке. Хулиганы распылили содержимое огнетушителя в трёх залах, повредив экспонаты, передаёт 78.ru.

Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Пена покрыла шторы, потолок и пол. Представитель выставки оценил ущерб как минимум в полмиллиона рублей. Часть арт-объектов придётся заменить, а также потребуется глубокая профессиональная уборка. Из-за случившегося выставка не смогла открыться в запланированное время — в залах грязно и невозможно находиться из-за едкого аэрозоля.

Один из хулиганов уже задержан. Нарушители отказались возмещать причинённый ущерб в полном объёме, предложив оплатить лишь часть суммы, необходимой для уборки. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Александра Мышляева
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