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7 июня, 19:03

В РФС оценили решение УЕФА по российским клубам, вспомнив знаменитые слова Аршавина

Колосков признал, что в РФС не ожидали продления бана клубов России в еврокубках

Вячеслав Колосков. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Вячеслав Колосков. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

В Российском футбольном союзе не ожидали решения УЕФА продлить решение об отстранении футбольных клубов из РФ от еврокубков в сезоне-2026/2027. Об этом в разговоре с журналистами заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — заявил он в разговоре «Чемпионатом».

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Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил обновлённую сетку участников еврокубков на сезон‑2026/2027 с учётом продолжающегося отстранения российских клубов и национальной сборной. Соответствующие изменения зафиксированы в официальных документах УЕФА. Таким образом, ни один отечественный клуб не выступит в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне.

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Юрий Лысенко
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