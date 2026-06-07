В РФС оценили решение УЕФА по российским клубам, вспомнив знаменитые слова Аршавина

В Российском футбольном союзе не ожидали решения УЕФА продлить решение об отстранении футбольных клубов из РФ от еврокубков в сезоне-2026/2027. Об этом в разговоре с журналистами заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — заявил он в разговоре «Чемпионатом».

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил обновлённую сетку участников еврокубков на сезон‑2026/2027 с учётом продолжающегося отстранения российских клубов и национальной сборной. Соответствующие изменения зафиксированы в официальных документах УЕФА. Таким образом, ни один отечественный клуб не выступит в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне.