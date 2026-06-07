Ультраправый политик может стать мэром города в ФРГ впервые со времён нацистов

В саксонском Ауэ-Бад-Шлема на пост обер-бургомистра претендует представитель партии, признанной правоэкстремистской. О ситуации сообщает газета Bild, отмечая, что подобного прецедента в ФРГ не случалось со времён крушения нацистского режима.

За кресло главы населённого пункта с 19 тысячами жителей борется 37-летний Штефан Хартунг. Он выдвинут объединением «Свободные саксонцы», которое местное ведомство по охране конституции относит к экстремистским структурам.

Биография кандидата уже привлекла внимание прессы. В прошлом политик устраивал факельные марши у приютов для мигрантов. До перехода в нынешнюю организацию он числился в ультраправой НДПГ, а сегодня также представляет её преемницу — партию Die Heimat («Родина»).

По итогам первого тура Хартунг заручился поддержкой 29% голосовавших. Его ближайший конкурент, христианский демократ Маркус Хоффман, смог получить лишь 23,6%.

Впрочем, триумф на участках ещё не гарантирует вступления в должность. Bild поясняет, что мэр приравнивается к госслужащему. После подведения итогов районные власти обязаны провести проверку избранника на лояльность конституционному строю.